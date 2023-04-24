Китайський лідер Сі Цзіньпін та президент РФ Владімір Путін

Євросоюз хоче налагодити співпрацю з «третіми країнами» задля боротьби з Росією та стримування Китаю. До «пріоритетних країн» увійшли Бразилія, Чилі, Нігерія та Казахстан, пише «Liga.net» з посиланням на дані видання Euractiv.

Як стало відомо журналістам з джерел в дипломатичному середовищі та внутрішнього меморандуму дипломатичної служби ЄС, кожна з чотирьох країн є «потужним центром у відповідному регіоні». Задля їх залучення пропонують «покращити пропозицію» з боку ЄС.

«Ми опинилися в конкурентному геополітичному середовищі: не лише боротьба наративів, але й боротьба пропозицій. Нам потрібно покращити нашу пропозицію та зміцнити наші відносини з ними», – йдеться в документі.

На другий рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЄС намагається надати альтернативу російським і китайським наративам у Латинській Америці, Африці та Азії, пише видання.

Бразилія та Чилі є «бажаними варіантами» для диверсифікації ЄС в багатій на сировину Латинській Америці, яка «найбільше відповідає нашим цінностям і цілям», – пише видання з посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

Як зауважує Euractiv, Нігерія є економічним центром Західної Африки та, можливо, обжене Китай і стане другою країною світу за чисельністю населення до 2100 року.

ЄС ставить у ключовий пріоритет «забезпечити відсутність обходу міжнародних санкцій» Росією через Казахстан. Також країна може допомогти ЄС диверсифікуватися від російських джерел енергії.

Окрім потенційних торговельних угод, документ висвітлює пропозиції ЄС для чотирьох «пілотних країн» в енергетиці, міграційній політиці, економічному розвитку та координації безпеки.

Під час візиту до Китаю бразильський президент звинуватив США у заохочуванні війни в Україні, а також заявив, що Київ «поділяє відповідальність» за напад Росії. У МЗС запросили президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зі свого боку звинуватив Лулу в “повторюванні російської та китайської пропаганди”.