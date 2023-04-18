Голови МЗС країн G7 обіцяють, що країни, які надають допомогу Росії, заплатять «високу ціну»

Країни «Великої сімки» (G7) блокуватимуть російські активи доти, доки не завершиться війна в Україні. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ держав після зустрічі в Японії.

Міністри закордонних справ країн G7 засудили війну Росії в Україні та наголосили на необхідності взаємодії з Китаєм для розв'язання глобальних проблем, зазначає «Голос Америки».

«Росія повинна негайно і беззастережно вивести всі сили і засоби з України. Сьогодні ми знову взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, а також надавати стійку безпекову, економічну та інституційну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє та стримати майбутню російську агресію» — заявили міністри.

Голови МЗС країн G7 також висловили стурбованість у спільному комюніке щодо дій Китаю у Східному та Південно-Китайському морях та його позиції щодо Тайваню.

G7 обіцяють, що країни, які надають допомогу Росії, заплатять «високу ціну».

У заяві керівників дипломатії Групи семи найбільш промислово розвинутих країн світу (G7), оприлюдненій наприкінці зустрічі в японській Каруїзаві також міститься заклик до посилення застосування санкцій у сили проти Росії.

«Воєнні злочини та інші звірства, такі як напади Росії на громадяни та критичні об’єкти цивільної інфраструктури, не можуть бути безкарними», – заявили вони.

На підсумки зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 вже відреагували в Офісі президента України.

«Блокування та передача російських активів на відновлення України. Ось це рецепт боротьби з російським терором. Кожен в тій країні має відчути ціну злочинів. І це лише один з прикладів», – прокоментував зустріч голова ОП Андрій Єрмак.

Цьогоріч Японія є приймаючою країною зустрічі для здійснення ротаційного головування у G7, до якої вона входить разом з Німеччиною, Канадою, США, Францією, Італією та Великою Британією. ЄС також бере участь у G7. Ця міністерська зустріч має підготувати саміт лідерів G7 у травні в Хіросімі.