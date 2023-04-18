Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва закликав до створення аналогу «Великої двадцятки» для досягнення миру в Україні

Україна спостерігає за «мирними ініціативами» президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілви для завершення війни. Проте закликає не ставитися однаково до країни-агресора та сторони, яка захищається. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни», – зазначив Ніколенко у Facebook.

Він додав, що Україну не потрібно переконувати, щоб закінчити війну, адже вона завдає страждань та руйнувань. Тому Україна прагне завершення російської агресії, але лише на основі формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

У МЗС також підтвердили запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Зазначимо, що 17 квітня да Сілва приймав в столиці Бразилії міністра закордонних справ Росії Сєргея Лаврова. Перед зустріччю з бразильським лідером Лавров на переговорах із міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою стверджував, що його країна «зацікавлена» у тому, щоб війна в Україні (яку він називає «конфліктом» – ред.) завершилася «якнайшвидше».

16 квітня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва закликав до створення аналогу «Великої двадцятки» для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ. Він розповів, що спілкувався з президентами Об’єднаних Арабських Еміратів і Китаю про створення групи країн, подібної до «Групи двадцяти» (G20), для посередництва в війні Росії проти України.