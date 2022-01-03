Китайські вчені із лабораторії Китайської академії наук заявили, що створили машинного прокурора на основі штучного інтелекту. Програма, інтегрована у компютер, здатна висувати звинувачення з точністю понад 97% на основі опису справи.

Як пише South China Morning Post, планується, що штучний інтелект допоможе знизити навантаження на прокурорів у дрібних справах. Програму випробували у Народній прокуратурі Шанхаю, що є однією з найбільш завантажених.

Машинний прокурор аналізує дані справи, відкидаючи неважливі матеріали, а потрібні дані перетворює у формат, зрозумілий компютеру. Програма навчена на основі 17 тисяч реальних справ і може точно висувати звинувачення у восьми найпоширеніших злочинах Шанхаю, як-от шахрайство із кредитними картками, азартні ігри, тілесні ушкодження, крадіжки, небезпечне водіння та інші.

Зазначається, що китайські прокурори почали використовувати технології штучного інтелекту ще у 2016 році – це була System 206, що може оцінювати силу доказів, умови для арешту та ступінь суспільної небезпеки підозрюваного. Ця система не бере участі в ухвалені рішень.