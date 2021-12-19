На вулиці Купріна у Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 17 грудня сталася ДТП за участю автомобіля Lexus. За інформацією місцевого сайту «Свої, за кермом автомобіля перебував заступник начальника відділу спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері з Одеси Вадим Лапоха.

Як йдеться у публікації, прокурор мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він вийшов з автомобіля, коли приїхала «швидка». Від проходження перевірки на драгері військовий прокурор відмовився й інспектори виписали на нього два адміністративні матеріали – за п’яну їзду (ст. 130) та за ДТП (ст. 124 КУпАП). У момент, коли прокурор в’їхав у зупинку, людей на ній не було.

Крім того, журналісти стверджують, що Лапоха втік з лікарні, не пройшовши обстеження на вміст алкоголю у крові, а коли журналісти спробували прослідкувати за ним, то прокурор на них напав.

У зв’язку з цим вони звернулися до правоохоронних органів із заявою про перешкоджання роботі ЗМІ.

За ДТП проти прокурора вже відкрили кримінальне провадження, а його Leksus арештували.

Також телеграм-канал «Свої» повідомив, що Вадим Лапоха вже попадався на керуванні автомобілем у нетверезому стані й також не проходив тест на алкоголь. Це сталося в Одесі у 2017 році. Лапоха зміг переконати суддю Руслана Котелевського у тому, що просив патрульних дати йому пройти драгер на місці, але вони відмовили військовому прокуророві та склали протокол.