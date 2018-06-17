Київська поліція застосувала силу до праворадикалів, що протестували проти «Маршу рівності»

Київська поліція ствердджує, що застосуванням сили домагалася уникнення сутичок між праворадикалами та учасниками маршу

Поліція застосувала силу проти представників праворадикальної організації С14 та активістів, які прийшли у центр Києва, щоб «висловити свій протест» проти проведення «Маршу рівності». Разом з тим у поліції заявили, що застосували силу через те, що протестувальники перекрили рух учасникам маршу.

«Мирний санкціонований мітинг націоналістів та представників релігійних громад проти ЛГБТ-параду жорстко розігнали тактики [начальника київських патрульних Юрія] Зозулі та необеркут», – заявили в С14.

Вони повідомили, що активісти прибули в центр міста, де має відбутися «Марш рівності», ще з вечора, а на ранок їх «оточили і почали бити палицями та заливати сльозогінним газом».

За повідомленням С14, затримано близько 20 осіб, багато травмованих.

З іншого боку, як повідомила київська поліція, правоохоронці застосували силу проти активістів, бо вони перегородили дорогу на маршруті руху «Маршу рівності».

«Приблизно о 6-й годині група осіб, а це більше 150 осіб, вийшли на перехрестя вулиці Володимирівська-бульвар Тараса Шевченка та перекрили дорогу на маршруті руху «Маршу рівності», – йдеться у повідомленні.

У поліції запевнили, що спершу з учасниками акції спілкувалися працівники поліції діалогу, однак вони відмовилися звільнити прохід.

«У результаті, аби уникнути провокацій і можливих сутичок, правоохоронці відтіснили їх із дороги. При цьому кількох чоловіків, які чинили опір та застосовували у бік правоохоронців газові балончики, затримали», – повідомили правоохоронці.

За інформацією поліції, затримано 28 осіб, постраждало 5 правоохоронців.

Усі фото зі сторінки С14 у Facebook

Крім того, за інформацією поліції, ще 20 людей затримали внаслідок сутички між протестувальниками проти маршу та його учасниками. Загалом, станом на 08:15 затримано 56 людей.

Як відомо, у неділю, 17 червня, зранку в Києві відбудеться марш «КиївПрайд».

У поліції Києва повідомляли, що з 18:00 16 червня до закінчення масових заходів 17 червня рух транспорту у центрі міста буде перекрито.

Пізно ввечері, 16 червня, поліція перекривала бульвар Тараса Шевченка біля готелю «Прем’єр Палац» і пропускала жителів тільки за паспортами, перевіряючи місце реєстрації. Вночі в Києві також закривали 5 станцій метро через анонімне повідомлення про замінування. 17 червня вранці станції метро «Театральна», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту» зачинені у зв’язку із масовими заходами, повідомила «Українська правда».