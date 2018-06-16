Піар-менеджер «КиївПрайду» розповів, якої легалізації домагаються одностатеві пари в Україні

Українські ЛГБТ-активісти домагаються легалізації в Україні цивільних одностатевих партнерств, а не одностатевих шлюбів, заявив піар-менеджер «КиївПрайду» Тимур Левчук.

З його слів, ЛГБТ активісти прагнуть узаконити одностатеві цивільні партнерства, що дозволить врегулювати відносини в рамках сексуальних меншин. Питання про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні не піднімається.

«Шлюб визначено в Конституції як союз чоловіка і жінки. Щоб це змінити, необхідне рішення конституційної більшості [30 голосів народних депутатів України], що мені здається малореальним в Україні. Крім того, шлюб регулюється Сімейним кодексом, в той час як одностатеві партнерства не мають відношення до Сімейного кодексу, а регулюються цивільним кодексом», – пояснив Левчук в коментарі «Апострофу».

Нагадаємо, в неділю, 17 червня, в рамках «КиївПрайду» в Києві пройде «Марш рівності».

Зазначимо, 12 червня генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України Владислав Власюк заявив, що в Україні буде легалізовано цивільне партнерство для одностатевих і гетеросексуальних пар, що передбачено Національною стратегією у сфері прав людини. Йдеться про легалізацію зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння, наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності та конституційного права не свідчити проти свого партнера.

Однак пізніше прес-служба Міністерства юстиції подала іншу цитату цього чиновника, якою ніби заперечила його слова, і це при тому, що його перша цитата зафіксована на аудіо.