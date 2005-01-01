Мін'юст планує легалізувати цивільне партнерство для одностатевих і гетеросексуальних пар

Раніше Мін'юст вилучав підпункт про цивільне партнерство з приписом «виконання неможливе» з Національної стратегії у сфері прав людини

У плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини залишать запровадження в Україні цивільних партнерств. Про це під час круглого столу в офісі Уповноваженого з прав людини заявив Владислав Власюк, генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін'юсту, повідомляє «Центр інформації про права людини».

«Ми вважаємо, цей захід має бути в Плані дій, незважаючи на те, що ми отримали дуже багато звернень, у яких просили вилучити його. Кабінет Міністрів має розробити законопроект та подати на розгляд Верховної Ради до IV кварталу 2019 року», – сказав він.

Власюк додав, що захід у Плані дій сформульований як «легалізація зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння, наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності та конституційного права не свідчити проти свого партнера».

Правозахисник ЛГБТ-центру «Наш світ» Андрій Кравчук заявив, що це принципове питання, яке «демонструє, в Україні – цінності Росії чи Європи».

«Якщо хочемо бути країною-учасницею ЄС, маємо вирішити, зокрема, це питання. Цивільні партнерства демонструють відданість принципам сучасної ліберальної демократії, що, зокрема, полягають у рівному захисті прав людини, незалежно від будь-яких ознак», – додав правозахисник.

Андрій Кравчук також зазначив, що реєстровані цивільні партнерства мають вирішити питання безправ’я під час спільного життя ЛГБТ-пар.

«Тоді в державних установах не матимеш кожного разу пояснювати, хто з тобою. Без легалізації цивільного партнерства не вирішуваними лишаються питання на спільне майно, яке люди набули за час спільного проживання, немає права розпоряджатись від імені партнера, права розпоряджатись банківськими рахунками, права на відвідування у лікарнях чи в’язницях, права не свідчити проти свого партнера», – упевнений Кравчук.

За його словами, цивільні партнерства особливо популярні у Франції. Вони там дешевші у порівнянні із шлюбами. 90% – це гетеросексуальні партнерства.

Представник Спілки учасників бойових дій та АТО Михайло Сліпченко на круглому столі закликав «убезпечити від необдуманих кроків, які спрямовані на руйнування українських традиційних цінностей». Під час своїх виступів він назвав представників ЛГБТ-спільноти «збоченцями».

До слова, цивільне партнерство – це визнаний державою соціальний інститут, в якому юридично визнані відносини між двома людьми, які можуть бути однієї або різної статі та не бажають або не мають можливості за законом зареєструвати шлюб.

Інститут цього виду партнерства дає можливість для одностатевих та різностатевих пар зареєструвати відносини зі своєю коханою людиною; права на спільну сумісну власність (нерухоме та рухоме майно); можливість спадкування та залишати у спадок спільно придбане майно; право на аліменти та пільги; право не свідчити проти свого партнера в суді; право на оформлення постійного місця проживання для партнера з іншим громадянством; можливість відвідувати свого партнера в медичних закликах, дізнаватися про медичний стан, доглядати та розпоряджатися тілом в разі смерті; мати права на спільне батьківство та виховання дітей тощо.

Як пише «Національний ЛГБТ-портал», раніше Комітет Верховної ради з прав людини відповів на петицію про захист традиційних сімейних цінностей, яка набрала необхідні 25 тис. голосів.

Автору петиції, пастору Церкви євангельських християн Віктору Танцюрі повідомили, що з Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини вже вилучено шостий підпункт 105 пункту, в якому йшлося про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар. Також Комітет з прав людини запевнив Танцюру, що Мінюст працює над тим, щоб вилучити з Національної стратегії ще деякі пункти «у зв’язку з неможливістю або недоцільністю їх виконання».

Наприкінці травня на сайті Міністерства юстиції підпункт про цивільне партнерство одностатевих пар було вилучено з вердиктом: «Виконання неможливе».

У звіті щодо реалізації Національної стратегії в сфері прав людини за І квартал 2018 року пояснюється, що до Мін’юсту надійшла велика кількість звернень різних організацій, зокрема таких, як «Любов проти гомосексуалізму», «Древо», «Місія милосердя й справедливості», «Об’єднання християн-військовослужбовців України» тощо.

Підписанти петиції про захист традиційних сімейних цінностей вимагали заборонити «пропаганду і популяризацію різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей» і публікацій матеріалів на цю тему у ЗМІ.