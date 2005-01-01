У Львові до ходи під патронатом УГКЦ проти «гендерної ідеології» приєднались догналіти

Лідери і прихильники секти "догналітів" без запрошення приєднались до ходи УГКЦ

До ходи на захист сімейних цінностей від «гендерної ідеології», яка під патронатом УГКЦ 3 червня відбулась у центрі Львова, приєднались прихильники так званої «секти Догнала». Організатори кажуть, що не запрошували догналітів і ті «приєдналися самовільно».

Як вже повідомляв ZAXID.NET парафіяни УГКЦ під час ходи тримали в руках плакати на підтримку сімейних цінностей: «Традиційна родина – здорова країна», «Діти мають право на маму і тата», «Ми – за майбутнє наших дітей», «Всі разом – за сім'ю», «Стоп урокам сексуального виховання в школах». Ця хода відбулась в межах першого фестивалю на захист сімейних цінностей.

Однак за колоною вірян УГКЦ йшли представники і прихильники незареєстрованої Української Правовірної Греко-Католицької Церкви, більш відомої як секта «догналітів». Зокрема, як повідомив сайт «Духовна велич Львова», участь у заході взяв скандальний «єпископ» Василь-Маркіян Гітюк, десятки «монахинь» та кількасот їх прихильників. Вони несли плакати проти «гендеру» та «ювенальної юстиції».

Фото з сайту «Духовна велич Львова» та Павла Паламарчука/ZAXID.NET

Речник Львівської Архиєпархії УГКЦ Павло Дроздяк сказав ZAXID.NET, що прихід догналітів став для нього «неприємною несподіванкою». «Мені важко коментувати цю ситуацію, бо УГКЦ не організовувала ходу, а лише долучилась до неї. Але прихід «догналітів» і їх лідера Маркіяна Гітюка став для мене «неприємною несподіванкою». Тому, чесно кажучи, в мене також з’явились запитання до організаторів», – сказав Павло Дроздяк.

Голова ГО «Благословення», яка організовувала фестиваль і ходу на підтримку сімейних цінностей, Олег Андрушків також сказав, що не запрошував сектантів долучатись до ходи. «Ми не одразу помітили їх, спочатку колону позаду нашої сформували прихильники «догнала», а потім її очолив Маркіян Гітюк і ті «черниці». Ми їх одразу впізнали. Усю дорогу вони йшли позаду нас, а вкінці, коли ми прийшли на площу біля церкви св. Юра, ми зупинились, а вони своєю колонною попрямували вниз до Городоцької по вул. Озаркевича, – сказав ZAXID.NET Олег Андрушків. – Але ми розуміємо, що це була провокація і спроба вдати, що ми розділяємо їх одіозні гасла. Тому ми їх не чіпали».

Додамо, Антонін Догнал — самопроголошений патріарх Ілля самопроголошеного Візантійського католицького Патріархату. Народився у Чехії. Будучи римо-католицьким священиком, у 1989 році агітував на виборах президента Чехії. Він стверджував, що його слово — «пророче», а тому президентом Чехії має стати не Вацлав Гавел, а його конкурент. У 2009 році чех Антонін Догнал проголосив себе єпископом, відколовся від греко-католиків і заснував свою «церкву». Створив її разом із ще трьома монахами в Підгорецькому монастирі на Львівщині. З того часу учасників групи неодноразово звинувачували в зомбуванні людей, руйнуванні сімей та інших протиправних діях. У 2004 році догналіти з'явилися в Україні, де створили Українську правовірну греко-католицьку церкву. Це — незареєстрована, офіційно не визнана релігійна організація в Україні, яка виокремилася з Української Греко-Католицької Церкви.

Нагадаємо, влітку 2015 року лідерів секти «єпископів» чеха Річарда Шпіржика і громадянина Словаччини Патріка Сойку затримали під час обшуків у Брюховичах, де вони організували свій «монастир». Згодом СБУ видворила їх з України через антиукраїнську діяльність. Після цього догналіти пікетували будинок УСБУ Львівщини на вул. Вітовського, а пізніше їх «монастир» у Брюховичах закидували «коктейлями Молотова».

Догналіти не раз вимагали віддати їм храм Петра і Павла у Львові, а ще виступали проти вступу України до ЄС, намагалися юридично заборонити діяльність УГКЦ, а також прямо закликали Путіна ввести війська в Україну. Учасників групи неодноразово звинувачували в зомбуванні людей, руйнуванні сімей та інших протиправних діях.

У червні минулого року Управління Стрийської єпархії УГКЦ заявило про захоплення церкви Святого Духа у Городку послідовниками Догнала.