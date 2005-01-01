У Львові проведуть перший фестиваль на захист сімейних цінностей під патронатом УГКЦ

У неділю, 3 червня, у Львові відбудеться перший фестиваль на захист сімейних цінностей, організаторами якого виступили члени християнської громадської організації «Благословення». Багатогодинний фестиваль відбуватиметься під патронатом архиєпископа і митрополита Львівського УГКЦ владики Ігоря Возьняка.

За словами керівника ГО «Благословення» Олега Андрушківа, учасниками віче на площі Ринок, яке розпочнеться о 12:00, стануть близько 5000 людей. Далі учасники організованою ходою рушать на місце проведення сімейного фестивалю Lviv Family Day біля пам’ятника митрополиту Андрею Шептицькому.

Віче і фестиваль відбудуться під патронатом архиєпископа і митрополита Львівського УГКЦ владики Ігоря Возьняка – про це ZAXID.NET повідомив голова комісії у справах родини Львівської архиєпархії УГКЦ отець Тарас Фітьо. Він пояснив, що ці заходи присвячені пропаганді традиційної сім'ї.

Після офіційної частини відвідувачів чекає розважальна програма: виступи танцювальних колективів, хорів, музичних ансамблів. Зірковими гостями фестивалю стануть виконавці ЛесикСам, гурт «Мері», скрипаль Олександр Божик, співак Андрій Князь. Концерт триватиме до 22:00. Окрім головної сцени на фестивалі діятимуть просвітницька, дитяча, спортивна і відпочинкова програми.

«На віче кожен висловить свою позицію стосовно того, як має виглядати українська сім’я і стосовно загроз гендерної ідеології, а також програм, які впроваджує уряд. Існує програма, підписана ще прем’єром Яценюком. Відповідно до цього документа, в Україні до 2020 року повинні прийняти одностатеві шлюби – пояснив ZAXID.NET позицію організаторів Олег Андрушків. – Тобто хлопець з хлопцем – геї – зможуть одружитися в Україні, вони зможуть офіційно всиновлювати дітей, а далі – можна буде пропагувати ідею гендеру і впроваджувати її в школи, де вже змалечку могли би розповідати, що хлопець з хлопцем можуть гуляти і триматися за ручки. Що це є цілком нормально».

«Урядовою програмою» громадський активіст називає «Національну стратегію у сфері з прав людини до 2020 року», затверджену урядом 23 листопада 2015 року. У документі серед інших завдань йдеться про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар.

Проти впровадження цього пункту християнські активісти, насамперед з протестанських церков, зібрали понад 25 тис. підписів. Після розгляду петиції Мін'юст вилучив пункт про цивільне партнерство одностатевих пар із плану реалізації національної стратегії з формулюванням «виконання неможливе». Однак організатори заходів на захист сімейних цінностей у Львові побоюються, що уряд може повернути вилучений пункт.