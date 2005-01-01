Римо- та греко-католики Львова провели дві молитовні ходи

Хода греко-католиків у Львові

У неділю, 3 червня, центром Львова пройшлись прочани Римо-католицької Церкви та Української греко-католицької церкви. Римо-католики у такий спосіб відзначили свято Божого Тіла, а греко-католики присвятили свою ходу захисту сімейних цінностей від «гендерної ідеології».

Греко-католики ішли від площі Ринок повз Гарнізонний храм св. апп. Петра і Павла, по вулицях Гнатюка і Листопадовго Чину до пам'ятника Андрею Шептицькому біля собору св. Юра. В руках у них були плакати на підтримку сімейних цінностей: «Традиційна родина – здорова країна», «Діти мають право на маму і тата», «Ми – за майбутнє наших дітей», «Всі разом – за сім'ю», «Стоп урокам сексуального виховання в школах».

Ця хода відбулась в межах першого фестивалю на захист сімейних цінностей під патронатом УГКЦ.

Фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET

Римо-католики, за інформацією прес-служби ЛМР, ходою на чолі з правлячим єпископом Польської Дієцезії РКЦ Пьотром Ліберою відзначили свято Божого Тіла. Вони йшли від Латинського катедрального собору Внебовзяття Пресвятої Діви Марії через пл. Міцкевича, просп. Свободи, вул. Ак. Гнатюка, вул. Листопадового Чину, вул. Дорошенка, пл. Шашкевича дохраму Св. Марії Магдалини (тепер Львівський органний зал).