Мін’юст заперечив наміри легалізувати одностатеве партнерство в Україні

Міністерство юстиції України спростувало слова керівника Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Владислава Власюка, який заявив про те, що Кабмін має розробити та подати до Верховної Ради законопроект про легалізацію цивільного партнерства одностатевих пар.

Відповідна заява Власюка про те, що наміри щодо запровадження в Україні цивільних партнерств залишать у Плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини пролунала під час круглого столу в офісі Омбудсмена у вівторок, 12 червня.

На питання із залу чи залишиться у Плані дій пункт про легалізацію зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар, Власюк відповів ствердно.

«Ми його (пункт – ред.) залишаємо в Плані дій. Воно там має бути, незважаючи на те, що ми отримали дуже багато звернень, у яких просили виключити цей пункт. Ми залишаємо його – це я точно кажу», - заявив Владислав Власюк. Він також додав, що Кабінет Міністрів має розробити відповідний законопроект та подати на розгляд Верховної Ради до IV кварталу 2019 року.

При цьому Владислав Власюк додав, що захід у Плані дій сформульований як «легалізація зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння, наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності та конституційного права не свідчити проти свого партнера».

Однак вже через добу після цього засідання, увечері 13 червня, на сайті Міністерства юстиції опублікували заяву, яка спростовує слова Владислава Власюка. Більше того, міністерство цитує слова Власюка, які той під час засідання в офісі Омбудсмена не говорив.

«Міністерство юстиції України офіційно повідомляє, що вчора, 12 червня, Директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Владислав Власюк під час круглого столу на тему «Оновлення плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» в офісі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у відповідь на питання щодо легалізації одностатевих шлюбів повідомив наступне: «У зв’язку з великою кількістю звернень, питання потребує подальшого вивчення та опрацювання і наразі не може бути виконано». Інформація, яка поширюється у ЗМІ щодо подання Міністерством юстиції законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України про легалізацію цивільного партнерства для одностатевих пар, не відповідає дійсності», - йдеться у заяві Міністерства юстиції.

Цивільне партнерство – це визнаний державою соціальний інститут, в якому юридично визнані відносини між двома людьми, які можуть бути однієї або різної статі та не бажають або не мають можливості за законом зареєструвати шлюб.

Інститут цього виду партнерства дає можливість для одностатевих та різностатевих пар зареєструвати відносини зі своєю коханою людиною; права на спільну сумісну власність (нерухоме та рухоме майно); можливість спадкування та залишати у спадок спільно придбане майно; право на аліменти та пільги; право не свідчити проти свого партнера в суді; право на оформлення постійного місця проживання для партнера з іншим громадянством; можливість відвідувати свого партнера в медичних закликах, дізнаватися про медичний стан, доглядати та розпоряджатися тілом в разі смерті; мати права на спільне батьківство та виховання дітей тощо.