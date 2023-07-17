Чоловіка довелось затримувати бійцям КОРД

У Печерському районі Києва місцевий бізнесмен почав стрілянину у своєму офісі, поранив співробітника охоронної фірми і забарикадувався в приміщенні. Про це повідомила Нацполіція.

Правоохоронці розповіли, що зранку 17 липня чоловік зайшов до офісного приміщення на вулиці Бойчука, через що спрацювала сигналізація.

Коли на місце прибув наряд приватної охорони, чоловік вистрелив у бік співробітників та поранив одного з них. Далі, як розповіла поліція, озброєний порушник забарикадувався в офісному приміщенні.

Правоохоронці провели спецоперацію, у результаті якої бійці КОРД затримали чоловіка. Затриманим виявився 43-річний власник цього офісу. Мотиви його вчинку наразі встановлюють правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину чоловікові може загрожувати до 15 років позбавлення волі.