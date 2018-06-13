«Київстар» скасував тарифікацію текстових повідомлень в Viber і WhatsApp у роумінгу

Нові умови доступні для всіх абонентів передплаченої та контрактної зв’язку

«Київстар» запровадив нові умови користування месенджерами Viber і WhatsApp за кордоном. Відтепер абоненти оператора, що перебувають в країнах першої та другої зони покриття, можуть без тарифікації обмінюватися текстовими повідомленнями, якщо оплатять пакет мобільного інтернету на день. Вартість 100 МБ в ньому стартує від 35 грн, пише Ain.ua.

Водночас за відправку фото або аудіоповідомлень, дзвінки і відеодзвінки трафік витрачатиметься в колишньому режимі. Нові умови доступні для всіх абонентів передплаченої та контрактної зв’язку, а також корпоративних користувачів, у яких активована послуга «Вільний роумінг для бізнесу».

До першої групи належать більшість країн Європи, а також Росія, Грузія, Туреччина, Єгипет, США, Канада, Казахстан та Узбекистан. До другої – Китай, Монголія, Сербія, Ісландія, Алжир, Марокко, Бразилія, Чилі, Мексика, Австралія та інші.

Також оператор повідомляє, що кількість українських користувачів роумінгу збільшилась. У порівнянні з травнем минулого року, роумерів стало на 11% більше, і вони використовували в 2,5 рази більше мобільного інтернету.