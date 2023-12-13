Валідатор не зараховує оплату карткою чи пристроєм NFC

Через хакерську атаку на оператора мобільного зв’язку «Київстар» у Львові не спрацьовує безготівкова оплата проїзду через валідатори, а також на деяких маршрутах не працюють самі валідатори. При цьому, пристрій спрацьовує на транспортні картки «ЛеоКарт». Також оплатити проїзд можна через готівку у водія чи додатки Приват24 і EasyPay.

Масована атака російських хакерів на всю мережу «Київстар» трапилась вранці 12 грудня. Після того, деякі користувачі скаржились на проблеми з оплатою за проїзд через валідатор, утім загалом система працювала злагодженою.

«Хакерська атака на “Київстар” спричинила низку збоїв у процесі обміну інформації бортових систем транспортних засобів і програмного забезпечення АСОП. Зокрема, фіксуємо проблеми із зарахування коштів на баланс транспортної картки ЛеоКарт, а також повторних спроб передавторизації (1 грн) при оплаті за проїзд у громадському транспорті банківською карткою чи гаджетом з підтримкою Apple Pay/Google Pay», – повідомилиу команді «ЛеоКарт».

Також додали, що через проблеми зі зв'язком та інтернетом є труднощі з купівлею транспортних карток «ЛеоКарт» у кіосках «Інтерпрес» і порадили купувати картки у терміналах EasyPay.

У середу, 13 грудня, більшість валідаторів у всьому громадському транспорті Львова вже не приймали безготівкову оплату за допомогою картки чи пристроя з NFC. Львів’яни почали масово повідомляти про збій у роботі валідаторів. Керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило в коментарі ZAXID.NET повідомив, що більшість валідаторів у всьому громадськомиу транспорті справді не приймають безготівкову оплату й чим більше часу буде відсутня мережа «Київстар», тим більше валідаторів працюватимуть не коректно.

При цьому пристрої справно працюють для карток «ЛеоКарт». Також квиток можна придбати за готівку у водія, а в електротранспорті – за допомогою безготівкових сервісів Приват24 та EasyPay. У Львівській міськраді додали, що у цей період контролери не виписуватимуть штрафів пасажирам, а допомагатимуть оплатити за проїзд.

Нагадаємо, з 11 грудня в усьому громадському транспорті Львова запустили можливісить безготівкової оплати проїзду та оновили тарифи на проїзд, згідно з якими, найдешевшим є проїзд із завалідованою «ЛеоКарт» – 13 грн, оплата безготівкою – 15 грн, готівкою – 20 грн.