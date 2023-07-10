Будинок «Озера Йозефа» розташований в історичній частині Львова, на вулиці Гординських, 15А, біля парку «Піскові озера»

Елітний будинок клубного типу «Озера Йозефа», що розташований біля парку «Піскові озера» на завершальній стадії будівництва. Введення будинку в експлуатацію в жовтні 2023 року.

Будинок знаходиться на фінальній стадії будівництва. На даний момент готовність на 90%. Введення експлуатацію заплановано в жовтні 2023 року. Всі необхідні документи вже отримані: вода підключення, вода відведення (каналізація), електрика та газ. Власники житла найближчим часом зможуть заходити на ремонтні роботи в своїх квартирах.

Будинок «Озера Йозефа» розташований в історичній частині Львова, на вулиці Гординських, 15А, біля парку «Піскові озера».

Вже виконані роботи по каналізаційній системі, розведення електрики по будинку, підведення води до квартир, гіпсову штукатурку та заливку підлоги в квартирах, а також розведення опалення та встановлення радіаторів. Монтування вентильованого фасаду будинку виконано на 90%.

Фасадні рішення та загальна стилістика будинку натхнені сучасною житловою архітектурою Скандинавії. Перший поверх відрізняється елегантним темно-сірим кольором, а решта будівлі виконана у світлій кольоровій гамі. Декоративні панелі золотистого кольору надають конструкції легкості та краси. Вентильована фасадна система, яка використовується в будинку, забезпечує вільну циркуляцію повітря між облицюванням та стіною. Це дозволяє видалити вологу та конденсат з конструкцій фасаду, а також забезпечує додаткове утеплення за допомогою шару мінеральної вати. Така система сприяє збереженню тепла в приміщеннях взимку та усуває проблему перегрівання стін влітку. Крім того, вона має чудові звукоізоляційні властивості, що створює комфортне середовище для проживання.

Будинок також оснащений ефективною системою очищення води, яка забезпечує мінімізацію ризику виходу з ладу побутового обладнання та збереження сантехніки та трубопроводів. Механічні фільтри видаляють нерозчинні частки забруднювачів, фільтри знезалізнення очищають воду від розчинних і нерозчинних солей заліза, марганцю та сірководню, а фільтруючі елементи для пом'якшення води знижують концентрацію солей жорсткості. Така система гарантує якість водопостачання та підтримує здоровий стандарт життя.

Кожна квартира в «Озера Йозефа» оснащена системою рекуперації повітря, яка забезпечує комфортну температуру, чистоту та постійну свіжість повітря. Ця система працює за принципом нагрівання свіжого повітря з вулиці відпрацьованим повітрям з приміщень, що дозволяє ефективно використовувати енергію та забезпечує економію на опаленні. Такий підхід гарантує здорове та комфортне середовище для мешканців.

Житловий комплекс «Озера Йозефа» складається з 6 поверхів, на кожному з яких розташовано по 3-4 квартири. Більшість квартир є 2- або 3-кімнатними, проте на 5 та 6 поверхах є пропозиції на 4 кімнати. Всі квартири відрізняються просторістю, площа яких варіюється від 90,22 м² до 212,38 м². Окреме крило будинку виділено під комори площею 3-4 м², які становлять зручний простір для зберігання речей, що не вписуються у основний простір квартир.

Однією з особливостей будинку є великі балкони, розташовані по всьому фасаду та засклені за допомогою інноваційної фінської технології. Це передбачає встановлення розсувної скляної конструкції без рам та перегородок, що забезпечує максимальний доступ світла в квартиру, візуально збільшує простір та не займає зайвого місця. Балкони стають прекрасним місцем для відпочинку та насолоди панорамним видом на парк «Піскові озера» та історичну частину Львова.

У житловому комплексі «Озера Йозефа» також передбачений підземний паркінг на 27 місць, який включає обладнані місця для електромобілів. Крім того, на території комплексу розташована закрита приватна пішохідна зона з продуманим ландшафтним дизайном та дитячим майданчиком. Вечорами територія підсвічується м'яким ландшафтним освітленням, створюючи особливу атмосферу теплоти та затишку. На даху будинку облаштована спільна зона відпочинку з лавками, столиками, лежаками, парасольками та грилем, де мешканці можуть насолоджуватись панорамним видом на місто та проводити час у приємній атмосфері.

ЖК «Озера Йозефа» – це сучасний елітний будинок клубного типу, який пропонує високий рівень комфорту та зручностей для своїх мешканців. За допомогою стильного дизайну, інноваційних технологій та уважного планування приміщень, цей будинок створює ідеальні умови для життя в одному з найпрестижніших районів Львова.

Щоб підібрати зручне планування та переглянути квартири в живу, звертайтесь до відділу продажів за номером (068) 486 74 67. Попередньо можна самостійно переглянути планування всіх квартир комплексу на сайті.