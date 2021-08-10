Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина — Кім Йо Чжон обурена спільними навчаннями США й Південної Кореї та пригрозила завдати превентивний удар.

Кім Йо Чжон розкритикували спільні військові навчання, які в регіоні проводять Сеул та Вашингтон, і назвала їх репетицією вторгнення до Північної Кореї, повідомляє Yonhap.

«Ми докладемо ще більше зусиль для подальшого стримування на тлі постійно наростальних військових загроз з боку США, зокрема, збільшенням спроможності національної оборони та здійсненням потужного превентивного удару для швидкої протидії будь-яким військовим діям проти нас», — сказала Кім Йо Чжон.

За її словами, на Корейському півострові можна досягти миру, якщо його залишать американські військові.

Напередодні Міноборони Південної Кореї підтвердило, що з 10 по 13 серпня південнокорейські та американські військові в форматі комп'ютерного моделювання відпрацюють дії в кризових ситуаціях. Командно-штабні навчання пройдуть в період з 16 по 26 серпня також у форматі комп'ютерного моделювання.