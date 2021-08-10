КНДР пригрозила превентивним ударом через військові навчання США та Кореї
Сестра Кім Чен Ина назвала спільні військові навчання Сеула та Вашингтону репетицією вторгнення до Північної Кореї
Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина — Кім Йо Чжон обурена спільними навчаннями США й Південної Кореї та пригрозила завдати превентивний удар.
Кім Йо Чжон розкритикували спільні військові навчання, які в регіоні проводять Сеул та Вашингтон, і назвала їх репетицією вторгнення до Північної Кореї, повідомляє Yonhap.
«Ми докладемо ще більше зусиль для подальшого стримування на тлі постійно наростальних військових загроз з боку США, зокрема, збільшенням спроможності національної оборони та здійсненням потужного превентивного удару для швидкої протидії будь-яким військовим діям проти нас», — сказала Кім Йо Чжон.
За її словами, на Корейському півострові можна досягти миру, якщо його залишать американські військові.
Напередодні Міноборони Південної Кореї підтвердило, що з 10 по 13 серпня південнокорейські та американські військові в форматі комп'ютерного моделювання відпрацюють дії в кризових ситуаціях. Командно-штабні навчання пройдуть в період з 16 по 26 серпня також у форматі комп'ютерного моделювання.