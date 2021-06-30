Кім Чен Ин заявив, що в КНДР стався серйозний інцидент у сфері запобігання поширенню коронавірусу

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що в країні стався серйозний інцидент у сфері запобігання поширенню коронавірусу, який може призвести до виникнення великої кризи в країні. Про це 29 червня повідомило агентство Kyodo.

Подробиці цього інциденту не наводяться, але лідер КНДР підкреслив, що він стався через некомпетентність і безвідповідальність ряду високопоставлених чиновників, які в результаті були відправлені у відставку.

На засіданні ТПК було також прийнято рішення про проведення ретельної перевірки і розробці заходів у зв’язку з подією. Кім Чен Ин закликав активізувати кампанію проти «ідеологічних помилок і негативних елементів різного роду».

«Високопоставлені чиновники, відповідальні за важливі державні справи, знехтували реалізацією рішень партії, ухвалив зробити організаційні, інституційні, матеріальні, наукові і технічні заходи у зв'язку з глобальною кризою в сфері охорони здоров'я. Тим самим вони викликали серйозний інцидент, який спричинив тяжкі наслідки кризової ситуації в справі забезпечення безпеки держави і громадян», – заявив Кім Чен Ин.

По суті це перше повідомлення стосовно коронавірусу з КНДР. Раніше влада країни стверджувала, що в країні з самого початку пандемії не було зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом завдяки своєчасному закриттю кордонів і введення жорстких санітарних заходів.