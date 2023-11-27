Солдати Північної Кореї патрулюють кордон із Південною Кореєю

Влада Північної Кореї розмістила додаткові підрозділи армії на охоронних постах уздовж кордону з Південною Кореєю у відповідь на призупинення військової угоди між двома країнами. Про це повідомило агентство Jonhap у понеділок, 27 листопада.

За словами високопоставленого південнокорейського чиновника, з п'ятниці комуністична країна відновлює деякі охоронні пости в демілітаризованій зоні між двома державами, які формально все ще перебувають у стані війни. Відправивши солдатів і обладнання в демілітаризовану зону (ДМЗ), Пхеньян таким чином намагається відновити охоронні пости, зруйновані після міжкорейської військової угоди 2018 року, коли країни домовились знищити 11 охоронних постів у прикордонній зоні.

Зазначимо, що військова угода, спрямована на зниження напруженості на Корейському півострові, була частково призупинена Сеулом минулого тижня після того, як КНДР запустила розвідувальний супутник. Згодом Пхеньян також оголосив про призупинення дії угоди і водночас заявив, що надішле посилену армію та нове озброєння до кордону зі своїм південним сусідом. Своєю чергою Південна Корея заявила про намір відновити розвідувальні польоти в прикордонній зоні.

Південнокорейські офіційні особи заявили, що останній запуск супутника, найімовірніше, пов'язаний з російською технічною допомогою на тлі розширення співпраці між двома країнами, у межах якої Пхеньян передав Росії зброю. КНДР, зокрема, могла передати РФ балістичні ракети малої дальності і ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів на додаток до артилерійських снарядів для війни проти України.