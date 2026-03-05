Сіль витягує вологу на поверхню, проникає в м’ясо і змінює структуру білків

Будь-яке м’ясо можна зіпсувати одним необачним рухом: додаванням солі. Якщо обрати неправильний момент для соління, можна погіршити смак будь-якого м’яса. ТСН пояснює, коли слід додавати сіль, щоб м’ясо було смачним.

Чому сіль може зробити м’ясо жорстким?

Сіль витягує вологу на поверхню, проникає в м’ясо і змінює структуру білків. Іноді це може знищити всю соковитість. Тому важливо обрати правильний час засолювання, виходячи з типу м’яса та товщини шматка.

Коли слід додавати сіль?

Якщо у вас ніжні шматки м’яса – куряча грудка, рибне філе або тонке м’ясо – час критично важливий. Якщо солити безпосередньо перед смаженням, сіль швидко витягне вологу. На гарячій сковороді вона миттєво випаровується, залишаючи всередині сухість. Тому чим тонший шматок, тим легше його пересушити. Для таких шматків м’яса додавайте сіль наприкінці приготування, коли м’ясо майже готове. Також такі шматочки можна солити після смаження.

Яловичину та товсті шматки свинини поводяться інакше. Якщо засолити їх за 30-40 хвилин до приготування, спершу на поверхні з’явиться волога, а потім м’ясо почне вбирати її назад разом із сіллю. І в результаті ви отримаєте соковиту та ніжну текстуру.

Для великих стейків або печені найкраще працює сухе засолювання: посипте сіллю, залиште в холодильнику на кілька годин або на ніч. Сіль зможе глибоко проникнути, поверхня стане більш ароматною та хрусткою, а всередині м’ясо залишиться соковитим.