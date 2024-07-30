Веслувальники Станіслав Ковальов та Ігор Хмара виступлять у півфіналі легкої парної двійки на Олімпіаді-2024

Українські спортсмени продовжують виступи на Олімпіаді-2024. Поки що здобути медаль вдалося лише фехтувальниці Ользі Харлан – напередодні вона виграла бронзу в індивідуальній шаблі. 31 липня за медалі в особистому багатоборстві позмагаються гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв, які разом з Назаром Чепурним, Радомиром Стельмахом та Ігорем Радівіловим посіли 5 місце в командній першості.

У парних четвірках за золото Олімпіади поборються Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова. Ксенія Байло та Софія Лискун спробують свої сили у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки. У синхронному 3-метровому трампліні вони посіли 7 місце.

Детальний розклад четвертого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 30 липня:

10:00 – кульва стрільба (гвинтівка, 50 м, кваліфікація; Сергій Куліш)

12:00 – синхронні стрибки у воду (жінки, 10-метрова вишка; Ксенія Байло та Софія Лискун)

12:14 – академічне веслування (парні двійки, чоловіки, півфінали; Ігор Хмара, Станіслав Ковальов)

12:21 – плавання (200 м на спині, кваліфікація; Олександр Желтяков)

13:14 – академічне веслування (жінки, парні четвірки; Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова)

16:30 – веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки, півфінал; Вікторія Ус)

18:25 – веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки; потенційно Вікторія Ус)

18:30 – спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки; Ілля Ковтун, Олег Верняєв)

21:00 – бокс (напівлегка вага, чоловіки, перше коло; Айдер Абдураїмов – Хавʼєр Ібаньєс Діас (Болгарія))

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).