Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді: повний розклад на 31 липня
Українські спортсмени продовжують виступи на Олімпіаді-2024. Поки що здобути медаль вдалося лише фехтувальниці Ользі Харлан – напередодні вона виграла бронзу в індивідуальній шаблі. 31 липня за медалі в особистому багатоборстві позмагаються гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв, які разом з Назаром Чепурним, Радомиром Стельмахом та Ігорем Радівіловим посіли 5 місце в командній першості.
У парних четвірках за золото Олімпіади поборються Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова. Ксенія Байло та Софія Лискун спробують свої сили у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки. У синхронному 3-метровому трампліні вони посіли 7 місце.
Детальний розклад четвертого дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 30 липня:
- 10:00 – кульва стрільба (гвинтівка, 50 м, кваліфікація; Сергій Куліш)
- 12:00 – синхронні стрибки у воду (жінки, 10-метрова вишка; Ксенія Байло та Софія Лискун)
- 12:14 – академічне веслування (парні двійки, чоловіки, півфінали; Ігор Хмара, Станіслав Ковальов)
- 12:21 – плавання (200 м на спині, кваліфікація; Олександр Желтяков)
- 13:14 – академічне веслування (жінки, парні четвірки; Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова)
- 16:30 – веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки, півфінал; Вікторія Ус)
- 18:25 – веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки; потенційно Вікторія Ус)
- 18:30 – спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки; Ілля Ковтун, Олег Верняєв)
- 21:00 – бокс (напівлегка вага, чоловіки, перше коло; Айдер Абдураїмов – Хавʼєр Ібаньєс Діас (Болгарія))
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).