У ніч на 31 жовтня на українців чекає ще одне переведення годинників, оскільки уряд досі не скасував цю процедуру.

Зазвичай переведення стрілок годинника на годину назад відбувається в останню неділю жовтня. Цього року цей день припадає на 4:00 ранку 31 жовтня. Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України №509 від 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

В Україні вже неодноразово намагалися скасувати переведення годинників. Остання спроба була весною цього року. Зокрема, 3 березня Верховна Рада ухвалила законопроект «Про обчислення часу в Україні» (№4201) у першому читанні.

Цим проектом закону передбачається встановити й закріпити на території України єдиний київський час та відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників. Проте Рада не змогла ухвалити проєкт закону в другому читанні і відправила документ на доопрацювання.

Зауважимо, що наразі перехід на літній/зимовий час у світі здійснюють менше ста країн. Євросоюз також планує відмовитися від переведення годинників, однак цей процес відкладається кілька років, оскільки країни ще вирішують, за яким часом вони хочуть жити.