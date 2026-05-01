Головним орієнтиром для посадки картоплі є не календарна дата, а температура ґрунту

Нетипова весна із сильними заморозками диктує свої правила для посадки картоплі. Коли та як правильно садити картоплю навесні 2026 року, щоб потім не втратити урожай, розповіла «Суспільному» фахівчиня ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області Тетяна Горай.

Коли починати садити картоплю у 2026 році:

Головна спеціалістка відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області Тетяна Горай розповіла, що для хорошого врожаю потрібно правильно обрати час.

«Головним орієнтиром для посадки картоплі є не календарна дата, а температура ґрунту. Занадто рання посадка в холодний ґрунт може призвести до слабких, нерівномірних сходів, ураження хворобами. Також варто дочекатися, щоб земля підсохла і стала розсипчастою, минула загроза сильних нічних заморозків, середньодобова температура стабільно перевищувала +8°C. У холодні роки висаджування картоплі доцільно відтермінувати на 5–10 днів. Запізнення з посадкою на кілька днів менш небезпечне, ніж надто рання висадка. Проте надто зволікати не варто, адже рослини можуть потрапити під літню спеку та нестачу вологи», – сказала Тетяна Горай.

У зоні Полісся посадку картоплі зазвичай розпочинають у другій половині квітня або на початку травня. У зоні Лісостепу картоплю висаджують раніше – із середини квітня.

За словами Тетяни Горай, основним орієнтиром є температура ґрунту – вона повинна становити не менше +6…+8°C на глибині 8–10 сантиметрів протягом трьох діб.

Згідно з прогнозами синоптиків, потепління очікується із 2 травня, але на поверхні ґрунту ще можуть бути заморозки. Більш стійке потепління очікується із 5 травня, коли заморозки мають відступити. Тоді й можна садити картоплю.

Підказки від природи, коли садити картоплю:

розпускання листя на березі;

початок цвітіння черемхи або бузку;

легке розсипання ґрунту в руках.

Як підвищити родючість картоплі:

На Поліссі, де переважають легкі піщані та супіщані ґрунти:

вносити органічні добрива (гній, перегній, компост);

проводити вапнування кислих ґрунтів;

уникати надмірного заглиблення посадкового матеріалу.

Лісостеп має більш родючий чорнозем та сірий лісовий ґрунт, рекомендують:

не перевищувати норми азотних добрив;

підтримувати пухку структуру ґрунту;

зберігати вологу, особливо у посушливі періоди.

