Огірки – одна з найулюбленіших культур на городі. Вони швидко ростуть, рясно родять і підходять як для свіжих салатів, так і для консервації. Але навіть така, здавалося б, проста культура має свої нюанси. Коли можна починати садити огірки на городі, пише УНІАН.

Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт

Огірки належать до теплолюбних культур, тому поспішати з посівом не варто. Найкращий час настає тоді, коли ґрунт достатньо прогрівається. На глибині 7–8 сантиметрів температура має бути приблизно +15–16 °C. У холодній землі насіння сходить повільно або може зовсім не прорости.

Природні підказки

Досвідчені городники часто орієнтуються не лише на температуру, а й на природні ознаки. Коли листя берези стає розміром із монету, це свідчить про достатнє прогрівання ґрунту. Ще один сигнал – масове цвітіння кульбаби, яке означає стабільне тепло. Такі спостереження допомагають точніше визначити потрібний момент.

Чого варто уникати

Не сійте огірки у холодний або надто вологий ґрунт. Надлишок вологи разом із низькою температурою може спричинити загнивання насіння. Також небезпечно висівати перед періодом можливих заморозків, адже навіть кілька холодних ночей здатні знищити сходи.

Корисні поради

Перед посівом переконайтеся, що ґрунт став пухким і добре прогрівся. Після висівання накрийте грядки плівкою або агроволокном, щоб зберегти тепло. Якщо є ризик похолодання, краще відкласти посів або виростити розсаду в захищених умовах і висадити її пізніше.