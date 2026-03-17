Кукурудза є одним із найкращих сусідів для огірків

Огірки потребують уважного догляду, особливо в період спеки та активності шкідників. Проте не всі знають, що важливу роль відіграє правильне сусідство рослин на грядці. Деякі культури здатні захистити огірки від перегріву, зберегти вологу в ґрунті та відлякати небажаних комах. Які рослини можуть допомогти, пише ТСН.

Кукурудза як природний захист

Кукурудза є одним із найкращих сусідів для огірків. Її високі стебла створюють легку тінь, що допомагає рослинам легше переносити спеку. Окрім цього, вона захищає грядку від вітру та сприяє збереженню вологи в ґрунті.

Кріп для боротьби зі шкідниками

Кріп не лише додає аромату стравам, а й приносить користь на городі. Він приваблює корисних комах, які знищують попелицю та інших шкідників. Також ця рослина допомагає зменшити ризик розвитку хвороб.

Чорнобривці як природний бар’єр

Чорнобривці часто висаджують по краях грядки. Вони виділяють речовини, що відлякують небезпечних шкідників, зокрема тих, які живуть у ґрунті. До того ж ці квіти додають яскравих барв і роблять ділянку більш доглянутою.