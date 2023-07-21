Якщо висмикувати часник із землі за листя, можна пошкодити головки

Часник – один з найбільш невибагливих на городі. Йому не потрібен якийсь особливий догляд або регулярний полив. Але є у нього одна особливість – його важливо вчасно викопати, аби він не був молодим, але і не перезрів. Розповідаємо, як дізнатися, що озимий часник потрібно викопувати, та як це правильно зробити.

Коли потрібно викопувати озимий часник

Озимий часник (той, який садять восени), як правило, в середній смузі викопують з середини липня до початку серпня. Терміни збору залежать також від сорту: ранні готові через 85-90 днів, пізні – через 100-110 днів. Але сказати з точністю, якого числа треба копати часник – просто неможливо. Багато залежить від регіону, погоди і особливостей ґрунту.

Існує кілька ознак, що часник готовий до збору. Найпростіше спостерігати за його стрілками. Для цього при видаленні стрілок на часнику залишають кілька «контрольних», і перша ознака готовності часнику до збирання – це тріщина на захисній плівці суцвіття.

Крім того, нижнє листя часнику пожовкло і засохло, а це є другою ознакою повного дозрівання часнику. При цьому верхні листки все ще зберігають деяку пружність – в них ще залишилися органічні речовини. Вони не пропадуть даремно: після збирання ми не зрізатимемо листя і стрілки відразу, а дозволимо їм віддати пластичні речовини в головки, щоб вони зміцніли.

Ще один спосіб визначити зрілість часнику – копнути на грядці кілька часничин. Якщо корінь з яскраво-білого став світло-сірого кольору і почав підсихати, то можна копати весь. Також у стиглого часнику лушпиння повинне стати щільним і сухим, фіолетового або білого кольору в залежності від сорту.

Як викопувати озимий часник

Часник – вологолюбна рослина, і, щоб уповільнити випаровування вологи з ґрунту, варто грядку протягом сезону мульчувати. Перед збиранням відсуваємо мульчу вбік, щоб вона не заважала, а потім вилами обережно підкопуємо головки. Якщо висмикувати часник із землі за листя, можна пошкодити головки, і особливо великий ризик ушкодження виникає, якщо ґрунт на ділянці щільний. Мікротравми знизять лежкість часнику, тому поводитися з головками слід обережно і в жодному разі не обстукувати їх одна об одну, намагаючись струсити землю.

Є кілька основних правил збору часнику, щоб він довше зберігся:

приблизно за 1-1,5 тижні до збору не поливайте його;

копайте часник в сухий день – вранці або ввечері, активне полуденне сонце може пересушити його;

підкопуйте часник вилами – лопатою можна пошкодити його;

після збору залиште часник на 7-10 днів в добре провітрюваному приміщенні – він повинен просохнути, тому його потрібно розкласти;

після висихання обріжте стебло (залиште десь 10 см) і коріння.

Перезрілий і пошкоджений часник відкладіть і використовуйте в першу чергу.

За матеріалами УНІАН, «Флорист-Х»