Терміни збирання цибулі залежать від багатьох факторів. Ранні сорти достигають швидше, тоді як пізні потребують більше часу для формування повноцінних цибулин. У середньому на дозрівання культури йде від 70 до 80 днів. Тож, якщо ви садили цибулю навесні – саме час уважно оглянути грядки. Про основні ознаки дозрівання цибулі пишуть УНІАН та Oboz.UA.

Збір врожаю зазвичай починається в другій половині липня і триває до початку вересня, залежно від виду цибулі, сорту та погодніх умов. Згідно з посівним календарем, у серпні 2025 року найкращі дати для заготівлі врожаю – 12-16, 21-31 числа.

Fле головне – орієнтуватися не на календар, а на зовнішній вигляд рослини.

Ознаки, що цибуля дозріла:

частина листя почала жовтіти;

пір’я лягає на землю, втрачаючи пружність;

шийка цибулини стає м’якою, стоншується і підсихає;

зовнішнє лушпиння, яке виступає з ґрунту, висихає та починає тріскатися;

лусочки набувають характерного для сорту кольору – золотистого, червоного або білого.

Затягувати зі збиранням не варто, перестигла цибуля гірше зберігається, може почати гнити або повторно проростати ще в ґрунті. Особливо небезпечно залишати врожай на грядці під час дощів, волога значно скорочує термін зберігання.

На що ще звернути увагу: