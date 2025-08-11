Коли збирати цибулю у 2025 році: головні ознаки стиглості та поради для дачників
Терміни збирання цибулі залежать від багатьох факторів. Ранні сорти достигають швидше, тоді як пізні потребують більше часу для формування повноцінних цибулин. У середньому на дозрівання культури йде від 70 до 80 днів. Тож, якщо ви садили цибулю навесні – саме час уважно оглянути грядки. Про основні ознаки дозрівання цибулі пишуть УНІАН та Oboz.UA.
Збір врожаю зазвичай починається в другій половині липня і триває до початку вересня, залежно від виду цибулі, сорту та погодніх умов. Згідно з посівним календарем, у серпні 2025 року найкращі дати для заготівлі врожаю – 12-16, 21-31 числа.
Fле головне – орієнтуватися не на календар, а на зовнішній вигляд рослини.
Ознаки, що цибуля дозріла:
- частина листя почала жовтіти;
- пір’я лягає на землю, втрачаючи пружність;
- шийка цибулини стає м’якою, стоншується і підсихає;
- зовнішнє лушпиння, яке виступає з ґрунту, висихає та починає тріскатися;
- лусочки набувають характерного для сорту кольору – золотистого, червоного або білого.
Затягувати зі збиранням не варто, перестигла цибуля гірше зберігається, може почати гнити або повторно проростати ще в ґрунті. Особливо небезпечно залишати врожай на грядці під час дощів, волога значно скорочує термін зберігання.
На що ще звернути увагу:
- Сорт має значення. Ранньостиглі сорти можна збирати раніше, іноді вже в кінці липня. Пізні сорти потребують більше часу – іноді до середини чи кінця серпня.
- Погодні умови. Якщо літо видалося сухим, дозрівання відбувається швидше. У разі дощів почекайте щонайменше тиждень після останніх опадів, аби ґрунт підсох і цибуля краще витягувалась, не травмуючись.
- Регіон. У південних і центральних областях України врожай збирають трохи раніше, ніж у північних чи західних.