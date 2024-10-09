У більшості випадків збирання винограду починають з білих сортів

Збір винограду – це відповідальний процес, який впливає на його збереження. Своєчасне зняття плодів допомагає зберегти їх яскравість смаку та корисні властивості. Тому важливо заздалегідь підготуватися до збору. Як правильно організувати цей процес, пише NV.

Коли збирати виноград

У більшості випадків збирання винограду починають з білих сортів, з яких виготовляють вино. Столовий виноград можна зривати навіть у період заморозків, але його одразу потрібно з'їсти. Найпростіший спосіб визначити зрілість винограду – куштувати його на смак кожні 2-3 дні. Якщо ягоди вже не стають солодшими, то вони дозріли. Виноград краще збирати вдень, коли ягоди обсохнуть від роси на сонці. Варто знати, що під час дощу та 3 дні після нього рвати врожай не варто – мокрі ягоди зберігаються недовго і з них вимиваються дріжджі.

Як зрозуміти, що виноград стиглий:

плодоніжка грон стиглого винограду деревніє;

стиглий виноград випромінює сильний і приємний запах;

білий виноград вважається стиглим, коли його шкірка стає тонкою та прозорою;

у синього винограду середина стає більш насиченою, а шкірка темніє;

ягоди повинні легко зніматися з грон;

насіння стає світло-коричневим і легко відокремлюється від м'якоті.

Правила збирання врожаю

Щоб отримати якісний урожай, слід знати, як правильно зрізати плоди винограду: