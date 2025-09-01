Волоські горіхи достигають переважно у період з вересня по жовтень

Осінь – ідеальний час для збору волоських горіхів, адже саме в цей період вони достигають і набирають насиченості. Важливо зібрати плоди вчасно, щоб зберегти їх якість і запобігти псуванню. «24 Канал» пише, як правильно визначити момент збору та підготувати горіхи до зберігання.

Коли достигають волоські горіхи

Волоські горіхи достигають переважно у період з вересня по жовтень. Найкращим показником готовності до збору є поява тріщин на зеленому оплодні або зміна кольору шкаралупи. Також ознакою дозрівання можуть бути жовтіючі листки на дереві.

Оптимальний час для збору

Збирати волоські горіхи слід не пізніше ніж через два дні після їх падіння з дерева. Затримка збору призводить до того, що оплодень стає вологим і важко очищується, а самі горіхи можуть почати псуватися.

Як підготувати горіхи до зберігання

Після збору необхідно видалити зелений оплодень. Це можна зробити вручну або за допомогою спеціальних механізмів, якщо обсяг врожаю великий. Після очищення горіхи потрібно сушити. Ідеальним варіантом є природна сушка на горищі або в добре провітрюваному приміщенні. Також можна використовувати сушильну камеру, де температура не повинна перевищувати 60°С, щоб не пошкодити ядра.