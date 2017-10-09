Колишні менеджери «ПриватБанку» вивели з банку понад $5,5 млрд, — НБУ

Екс-власники банку Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський

Незалежне дослідження американського детективного агентства Kroll підтвердило, що державний «ПриватБанк» був об'єктом численних махінацій, що призвело до збитків банку в 5,5 млрд доларів. Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

Цього висновку дійшли детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку. Основні результати розслідування представлені тезами, що підтверджують висновки про шахрайство.

Як повідомляє прес-служба, кредитні кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів та груп афілійованих з ними осіб. Механізми, які використовувалися для маскування джерел та реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів.

На думку аудиторів, численні ознаки свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів (це фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність, - ред.).

Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем та виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ «ПриватБанк». Ця секретна структура гарантувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.

До цієї тіньової банківської структури були залучені сотні працівників банку, вона керувала корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за кредитами пов'язаних осіб (циклічне перекредитування).

Банк залучав кошти українських та закордонних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування.

Окрім того, згідно із висновками аудиторів, «ПриватБанк» неодноразово надавав неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану, що могло бути досягнуто через систематичну фальсифікацію фінансової звітності колишнім менеджментом банку.

До націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.

Наприкінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36-ти позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами.

Більшість із кредитів донині не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5,5 млрд доларів.

Повідомляється, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбачених у Меморандумі, про «проведення економічного розслідування операцій ПАТ «ПриватБанк» для визначення, чи мали місце правопорушення або погана банківська практика у період до його націоналізації».

Водночас колишній співвласник «ПриватБанку» Ігор Коломойський не став предметно коментувати висновки детективів з розслідування махінацій в банку перед його приватизацією.

Як пише ТСН (афілійована із Ігорем Коломойським структура), він назвав опублікований Національним банком України звіт «маренням, яке немає сенсу коментувати».

Водночас як повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова, результати аудиту «ПриватБанку», проведеного компанією Kroll, передали до Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, «ПриватБанк» — найбільший за обсягами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України.

Головними співвласниками банку наприкінці 2016 року були засновники фінансово-промислової групи «Приват» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, частка яких становила по 49,9 % та 41,5 % відповідно. Решта 8,6 % належали міноритарним акціонерам (загалом 43 особи)

21 грудня 2016 року «ПриватБанк» офіційно перейшов у державну власність. Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу «ПриватБанку» в 148 млрд грн. Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд грн, з яких 9,8 млрд грн надійшли до банку у 2017 році.