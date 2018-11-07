Колишній голова Держлісагентства часів Януковича має російський паспорт

Віктора Сівця розшукують за відмивання грошей та одержання хабара

Підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди та легалізації доходів колишнього голову Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця наприкінці січня 2017 року затримали в Москві з російським паспортом. Про це йдеться в доповненнях прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до апеляційної скарги на відмову взяти під варту дружину екс-посадовця, повідомляє «Слово і Діло».

Як відомо, 23 травня 2016 року Сівцю та його дружині Марині Журавльовій повідомили про підозру. За версією слідства, Журавльова разом зі спільниками в період із лютого 2011 року до лютого 2014 року отримала від іноземних компаній Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic. LTD. STI. (Туреччина), Uniles s.r.o. (Словаччина), Balticwood Spolka Akcyjna (Польща) і Confana Industries SRL (Румунія) неправомірну вигоду у вигляді оплати за «маркетингові послуги» при купівлі в Україні лісопродукції на 3,7 млн доларів та 10,8 млн євро, які в подальшому привласнила та легалізувала в співучасті з іншими особами.

Через виїзд за межі України їх обох оголосили в розшук. Також САП звернулася до суду з клопотаннями про заочне взяття під варту Сівця та його дружини. Суд відмовив у задоволенні клопотань, але прокуратура оскаржила ці рішення Вислухавши доводи прокурора, суд повернув клопотання щодо заочного арешту екс-лісника Януковича на повторний розгляд. Але Солом'янський суд Києва знову відмовив в заочному арешті Сівця.

Водночас Київський апеляційний суд заочно взяв під варту дружини Сівця Журавльову. У доповненнях до апеляційної скарги прокурор САП вказував, що екс-голову Держлісагентства та його дружину 31 січня 2017 року затримали в Москві.

У Тверському районному відділі поліції РФ вони пред'явили паспорти громадян Росії, тому, відповідно до російського законодавства, їх не заарештували з метою подальшої видачі. З цих же причин 13 листопада 2017 року Інтерпол видалив із файлів повідомлення про арешт Журавльової з метою її видачі. Проте 6 серпня 2018 року постановою детектива НАБУ дружину Сівця знову оголосили в розшук.