Колишній скарбник Ватикану отримав шість років в'язниці за педофілію

Джордж Пелл став найбільш високопоставленим представником Ватикану, якого визнали винним в педофілії

Колишній скарбник Ватикану кардинал Джордж Пелл засуджений австралійським судом до шести років тюремного ув'язнення за сексуальне насильство над двома 13-річними хлопчиками з церковного хору прямо в соборі Святого Патрика в Мельбурні, що сталося 22 роки тому. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на рішення Окружного суду австралійського штату Вікторія.

Суд встановив, що 22 роки тому Пелл здійснював дії сексуального характеру щодо двох неповнолітніх хлопчиків-австралійців церковного хору 12 і 13 років. Відбувалося все прямо у різниці священика собору Святого Патріка в Мельбурні, де він служив архієпископом.

Суд вирішив, що 77-річний педофіл проведе у в'язниці щонайменше три роки і вісім місяців, перш ніж отримає право на умовно-дострокове звільнення. Залишок життя Пелла буде зареєстрований як сексуальний злочинець.

Скарбник Ватикану, кардинал Джордж Пелл є найбільш високопосадовим сановником Католицької церкви, який постав перед судом за педофілію - сексуальне насильство над дітьми.

Його звинуватили в сексуальних домаганнях у червні 2017 року за кількома епізодами. Розслідування позовних заяв велося з липня 2016 року.

Кардинал звернувся до Папи Римського Франциска з проханням тимчасово звільнити його від займаної посади, щоб він зміг довести свою невинність. Пелл назвав себе жертвою «безжальної дискредитації». Пізніше його адвокат виступив із заявою про те, що Пелл вважає себе невинним за всіма пунктами висунутих звинувачень.

У лютому 2019 року Пелла заарештували за рішенням суду. За даними сторони обвинувачення, йому загрожувало до 50 років позбавлення волі. Пелл став найбільш високопоставленим представником Ватикану, якому висунули такі звинувачення.

Зазначимо, що наприкінці грудня Папа Римський Франциск закликав священиків-педофілів зізнатися у своїх злочинах та закликав їх готуватися до божественного суду.