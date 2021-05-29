В’ячеслав Шевчук грав за «Шахтар» з 2005 до 2016 року, а за збірну України – з 2003 до 2016 року

Колишнього гравця ФК «Шахтар» та збірної України В'ячеслава Шевчука з ознаками алкогольного сп'яніння затримали у Києві патрульні поліцейські.

За інформацією «Києва оперативного», Шевчука зупинили на Печерську, коли той їхав на своєму Porsche. Як видно з опублікованого відео, при затриманні він кричав та поводився неадекватно.

Як повідомляє Sport.ua, у п'ятницю ввечері Шевчук брав участь у святкуванні 85-річчя «Шахтаря». Очевидно, екс-футболіст «гірників» повертався з цього заходу.

Також Sport.ua зазначає, що Шевчук потрапив на відео святкування, яке опублікував журналіст Роман Бебех в Instagram. На відео колишнього футболіста заспокоювали. Проте після інциденту Бебех видалив з Instagram кілька stories, на яких Шевчук поводився неадекватно та різко висловлювався.

Хто такий футболіст В’ячеслав Шевчук

Він народився 13 травня 1979 року в Луцьку. В період з 1998 до 2000 року виступав за запорізький «Металург», також пізніше грав у донецьких «Шахтарі» й «Металурзі». Період виступів Шевчука за «Шахтар» був найдовшим: після переходу з «Дніпра», він виступав за цю команду з 2005 до 2016 року і грав на позиції захисника. Крім того, з 2003 до 2016 року Шевчук виступав за збірну України.