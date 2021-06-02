Колишню працівницю тернопільської поліції обвинуватили у розголошенні державної таємниці через допуск колег до закритої інформації про негласні розшукові дії. Про викриття поліцейської у вівторок, 1 червня, повідомила прес-служба СБУ у Тернопільській області, уточнивши, що жінку звільнили з поліції та офіційно повідомили про підозру. За розголошення держтаємниці колегам їй загрожує до п'яти років ув'язнення.

СБУ не називає ані посади, ані відділу, в якому працює поліцейська. Відомо лише, що вона є працівницею режимно-секретного органу одного з підрозділів Нацполіції Тернопільщини. «Без передбачених законодавством підстав вона ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліцейська допустила розголошення даних, що становлять державну таємницю», – йдеться в повідомленні СБУ.

Згідно з законодавством, працівник поліції має отримати спеціальний дозвіл для допуску до таємної інформації. Як виявила СБУ, частина правоохоронців отримували інформацію про розшук особливо небезпечних злочинців в обхід цієї процедури. Відомо також, що працівниця поліції надавала таємні документи колегам впродовж кількох місяців.

Жінку вже звільнили з поліції, СБУ офіційно повідомила їй про підозру за ч. 1 ст. 328 (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю) ККУ. За розголошення таємної інформації їй загрожує від двох до п'яти років ув'язнення.