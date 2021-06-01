Боєприпаси тернополянин заховав біля лавок у парку «Здоров’я»

Мешканець Тернополя знайшов на околиці міста патрони і вибухівку, переніс їх до міста та заховав в одному з парків. А потім повідомив про це поліцію. Правоохоронцям знадобилась доба, щоб вирахувати і знайти анонімного заявника, повідомили 31 травня у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У поліції тернополянин розповів, що патрони і вибухівку випадково знайшов в лісі поблизу села Біла, що на околиці Тернополя. Хлопець забрав їх з собою та переховав у міському парку «Здоров'я». Потім він зателефонував у поліцію і вказав місце, де саме поклав поліетиленовий пакет.

Поліцейські знайшли біля лавок схованку, в якій було п’ять картонних пакунків з патронами до автомата (150 набоїв), а також корпус до гранати РГД-5 разом з запалом.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку тепер загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.