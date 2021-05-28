В морзі міста Борщів Тернопільської області переплутали покійниць. Через це замість 94-річної пенсіонерки сім'я поховала незнайому жінку. Про це повідомило місцеве видання «За Збручем».

Помилку виявила донька 52-річної Надії Двірник, яка померла кілька днів тому від гангрени. Коли в морзі відкрили чорний пакет із тілом, з'ясувалось, що їй видали тіло пенсіонерки, яка померла від коронавірусу. З'ясувалось, що тіло її мами вже встигли забрати родичі пенсіонерки, не відкриваючи пакет. Після цього жінка відразу викликала поліцію.

В обласній патологоанатомічній службі поскаржились на катастрофічну нестачу працівників у місцевих моргах. Медики додали, що тіло пенсіонерки забирали знайомі далеких родичів, які навіть не знали, як бабуся виглядала. Окрім того, усіх небіжчиків, які помирають від коронавірусу у шпиталі видають запакованими у чорні поліетиленові мішки. До цього часу ніхто всередину не заглядав.

«Вони приходять, хватають першу ліпшу жінку, яка не в пакеті, одягають, закрили домовину і сказали, що не можна підходити, тому що в неї був коронавірус. Та й родичі не подивилися туда. Хватають, везуть на кладовище і хоронять, а на другий день приїжджає дочка цієї жінки другої і каже, що це не моя мама. Віддайте мою маму. І почалося», – розповів директор Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро Євген Москальчук.

Коли поліцейські і працівники лікарні з’ясували, хто ж помилково забрав тіло Надії Двірник, то виявилося, що її вже встигли поховати у селі Мельниця-Подільська. Після того, як про це сповістили іншу родину – ті провели ексгумацію тіла за свій рахунок. Зрештою обох жінок поховали у своїх селах, хоча одну з них ховали двічі за один день.