В Богодухові Харківської області працівники моргу переплутали тіла померлих. Обоє людей померли в ковідному відділенні центральної районної лікарні, а тіла таких померлих видають запаковані в мішках. Про підміну тіл родичі померлого дізналися лише після дзвінка їхнього знайомого, який виявився чоловіком працівниці моргу.

Як повідомило в суботу, 3 квітня, «Суспільне», помилку виявили у день поховання. За чоловіком, якого видали у пакеті й ховали у закритій труні, відправили панахиду. А коли привезли на цвинтар, родичам зателефонував знайомий. Він повідомив, що в труні замість чоловіка – невідома жінка. Через це похорон зупинили.

Після дзвінка з лікарні труну з кладовища повезли назад до медзакладу – поміняти тіла, а потім повернулися на цвинтар.

Заступниця керівника Богодухівської лікарні Яна Грищенко назвала ситуацію випадковою помилкою.

«Ніякої підміни не було – бірки були підписані. І найголовніше, що я хочу сказати, що родич був там присутній при тому, коли забирали це тіло. Ми абсолютно відповідально розуміємо їхнє горе, що сталося, але це людський фактор. Ми не роботи – ми просто люди», – сказала Грищенко.

У міськраді створили комісію, яка перевірить дії працівників лікарні. Родина померлого, у свою чергу, звернулася до поліції із вимогою перевірити, чи не було в діях медпрацівників недбалості та звільнити винних.