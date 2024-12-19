Команда Трампа вважає, що законопроєкт переповнений «безглуздими витратами»

Обраний президент США Дональд Трамп, його віцепрезидент Джей Ді Венс і мільярдер Ілон Маск сприяли зриву голосування за тимчасовий бюджет США, який має запобігти закриттю федерального уряду. Голосування мало відбутися 18 грудня, повідомила газета The Hill.

У середу ввечері Джей Ді Венс оприлюднив спільну заяву з Дональдом Трампом, в якій йдеться, що законодавці повинні «прийняти спрощений законопроєкт», який не дає демократам «усього, чого вони хочуть». Також майбутня адміністрація підтримала збільшення ліміту державного боргу.

Законопроєкт спікера Палати представників Майка Джонсона від Республіканської партії передбачає продовження фінансування американського уряду до 14 березня. Уряд може припинити роботу 21 грудня, якщо законодавці не встигнуть провести цей законопроєкт через Палату представників і Сенат. Таким чином деякі урядовці будуть змушені тимчасово припинити свою роботу та піти у відпустки.

Видання Politico повідомило, що мільярдер Ілон Маск, якого Трамп призначив головою нового департаменту урядової ефективності, очолив кампанію з дискредитації законопроєкту щодо фінансування у власній соцмережі Х.

Мільярдер стверджував, що члени Конгресу отримають 40-відсоткове підвищення зарплатні (насправді максимум 3,8%), фінансування нового стадіону для NFL у Вашингтоні проведуть за федеральні гроші (насправді йшлося про передання землі місцевій владі), а також за виділені гроші профінансують лабораторії біологічної зброї (насправді йшлося про лабораторії для дослідження біомедичних загроз).

«Будь-який член Палати представників або Сенату, який проголосує за цей обурливий законопроєкт про витрати, заслуговує на те, щоб його вигнали через два роки!» – заявив Ілон Маск.

Пізніше мільярдер також запропонував не ухвалювати жоден з нових законів, поки Дональд Трамп не вступить на посаду, фактично схваливши закриття уряду напередодні різдвяних та новорічних свят.