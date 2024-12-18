Ймовірно, адміністрація використає 1,2 млрд доларів для допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про додаткову допомогу Україні, виділену Конгресом, до кінця року. Але ці кошти можуть не встигнути використати до вступу Дональда Трампа на посаду. Про це у вівторок, 17 грудня повідомило видання The New York Time з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.

Чиновник повідомив, що адміністрація Байдена використає частину грошей, які залишаються в президентському розпорядженні. Це дозволить передати Україні запаси Пентагону замість того, щоб чекати місяці або роки, які можуть знадобитися оборонним підрядникам для виробництва озброєнь за новими контрактами.

Проте швидко виділити всі 5,6 млрд доларів до того, як Трамп почне виконувати обов’язки президента, буде складно.

«Ми продовжимо ухвалювати пакети допомоги до кінця каденції цієї адміністрації. Але 5,6 млрд доларів – це значний обсяг повноважень, тому я, безумовно, передбачаю, що можуть залишитися повноваження, які перейдуть до наступної адміністрації і будуть доступні для використання», – додав співрозмовник.

Ймовірно, адміністрація використає всі 1,2 млрд доларів, які залишилися в ініціативі сприяння безпеці України, яка дозволяє Києву купувати товари безпосередньо в оборонної промисловості. Та у виданні наголошують, що невідомо, чи адміністрація Трампа використає решту грошей для допомоги Україні.

Нагадаємо, 12 грудня Палата представників США проголосувала за ухвалення бюджету на оборону країни у 2025 році. Втім, у нього не увійшло положення про продовження ленд-лізу для України.

Того ж дня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділили Україні ще один пакет військової допомоги на загальну суму 500 млн доларів. Надання оборонного пакета схвалив президент Джо Байден