49-річний волинянин пішов у відставку після трьох років служби командувачем ОК

Командувач військ оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук подав у відставку з посади та став головою Одеської військової академії. Про це військовослужбовець повідомив у п’ятницю, 12 квітня.

«Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втоплюючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил», – повідомив Андрій Ковальчук.

Офіцер подякував бійцям ОК «Південь» за спільну роботу та побажав усім відчувати себе причетними до майбутньої перемоги. Хто стане новим командувачем ОК, наразі невідомо.

Генерал-майор також зазначив, що виховуватиме молодих офіцерів, проте не уточнив, де саме. Згодом на сайті військової академії Одеси повідомили, що Андрій Ковальчук очолив установу, обійнявши посаду Дмитра Делятицького.

«Призначення генерал-майора Андрія Ковальчука на посаду начальника Одеської військової академії є не лише важливою подією для самої академії, а й для всієї країни. Його винятковий досвід у військовій справі, відвага і відданість принесуть новий рівень в освітній процес та підготовку майбутніх офіцерів», – повідомили у прес-службі академії.

Що відомо про Андрія Ковальчука

49-річний уродженець Волині брав участь у Миротворчій місії в Косово в 2005-2006 роках. 2011 року Андрій Ковальчук працював начальником штабу вертолітного загону в Ліберії.

Повернувшись з-за кордону, став начальником штабу 80 окремої аеромобільної бригади. У 2014 році бійці цієї бригади звільнили Лиман, Миколаївку та Слов’янськ, а також були залучені у деблокаді Луганського аеропорту. Тоді Андрій Ковальчук отримав поранення, проте продовжив виконувати військові завдання.

У 2016 році Андрія Ковальчука призначили на посаду начальника штабу та першого заступника командувача Високомобільних десантних військ ЗСУ. Того ж року військовослужбовець отримав звання Героя України.

У 2019 році генерал-майор перебував на посаді начальника штабу – першого заступника командувача операції Об'єднаних сил, а з 2021 року очолював командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, під час командування ОК Андрій Ковальчук брав участь у звільненні Херсонщини, у боях на Одещині, Запоріжжі та Миколаївщині.