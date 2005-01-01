Командувач ВМС ЗСУ прокоментував пропозицію Путіна забрати військову техніку з Криму

Військова техніка, що залишилася в Криму, була боєздатна, а рішення про її повернення буде приймати керівництво України

Командувач Військово-морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що українська військова техніка, яка залишилася в Криму після анексії його Росією, боєпридатна, а рішення за пропозицією президента РФ Володимира Путіна про її повернення буде приймати керівництво України.

«Рішення буде прийматися на рівні вищого військово-політичного керівництва держави. Але це питання необхідно ретельно вивчити, щоб ми не стали розмінною картою в брудній кремлівській грі», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна» в четвер, 11 січня.

Воронченко зазначив, що на момент анексії в Криму було 8 бойових кораблів, з них не на ходу був лише один - ВДК «Ольшанський», а корвет «Луцьк» був на ремонті. «Заяви, що весь наш флот був небоєздатний, не відповідають дійсності», - наголосив командувач ВМС ЗСУ.

Говорячи про берегові частини, він сказав: «Там залишилося техніки на два батальйони БМП (1 батальйон - це більше 30 одиниць техніки, - ред.), і два батальйони БТРів ... було 7 дивізіонів артилерії (1 дивізіон має до 24 гармат, - ред.) і 4 мінометних батареї (1 батарея має у складі до 6 мінометів, - ред.)».

Він також зазначив, що авіаційна техніка під час анексії була піднята і переміщена на материкову Україну.

Воронченко нагадав, що офіційний Київ звернувся до міжнародних судів щодо техніки і кораблів, які залишилися на окупованій території.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова передати українській стороні її бойову техніку, що залишилася в Криму. Він зазначив при цьому, що українська військова техніка «знаходиться в жалюгідному стані». За його словами, мова йде про десятки бойових кораблів, десятки літаків.