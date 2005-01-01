Президент РФ заявив про готовність передати Україні військові кораблі і авіатехніку з Криму

За словами Путіна, йдеться про десятки кораблів та літаків

Росія готова передати Україні військові кораблі та авіатехніку, які перебувають в анексованому Криму. Про це у четвер, 11 січня, заявив президент РФ Володимир Путін.

«Ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - цитує виступ Путіна УНІАН.

Він додав, що йдеться про «десятки кораблів і бойових літаків». Путін вважає за доцільне, якщо українські військові приїдуть і самі їх заберуть. «Ми готові допомогти їм здійснити транспортування до Одеси», - відзначив він.

Президент РФ зазначив також, що «є і значний боєзапас». «Але він, за даними наших військових експертів, транспортуванню не підлягає, це небезпечно, він підлягає утилізації на місці. Ми готові також запросити українських військових, щоб вони змогли взяти участь в утилізації боєприпасів», - сказав Путін.

З моменту анексії у лютому-березні 2014 року російський лідер не коментував питання загарбаної власності на території півострова. Крім військової техніки, у Криму відібрали локальні представництва українських компаній, державних відомств та інше.

До слова, 15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі.

5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, зокрема й 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.