Avalon Yard – це комплекс для тих, хто цінує центральну частину міста, адже до неї можна дійти пішки за кільканадцять хвилин

Нерухомість – один з найпопулярніших способів інвестувати гроші. Критеріїв, що визначають вартість квартир на ринку, є дуже багато, проте всі вони сукупно відносять житло до того чи іншого класу нерухомості – економ, комфорт, бізнес чи преміум. Потенційним покупцям важливо орієнтуватися в цих особливостях, аби розуміти, чому конкретна квартира вартує своїх грошей або ж навпаки.

Досить легко можна сплутати економ-клас із його покращеною версією – комфорт-класом, так само багато схожого мають елітні та бізнес-комплекси. Житло бізнес-класу вимагає консьєрж-сервісу та комфортного холу, цілодобового відеоспостереження та закритої території. Прибудинкова зона відрізняється ландшафтним дизайном та наявністю відпочинкових, дитячих і спортивних зон. Водночас вимоги до розташування комплексів бізнес-класу менш жорсткі – це не обов’язково має бути центр міста, але теж престижний і розвинений район.

Особливості житла бізнес-класу:

розташування в центрі міста або поблизу чи в іншому розвиненому районі;

при будівництві використовують сучасні екологічні, довговічні і енергозберігаючі матеріали відомих виробників;

обмежена кількість квартир на поверсі;

більш просторі квартири з індивідуальним плануванням та дизайном;

високоякісні ліфти та матеріали внутрішнього оздоблення;

комфортний хол та консьєрж-сервіс;

щоденне прибирання місць загального користування;

підземний або наземний паркінг;

закрите подвір’я, система відеоспостереження;

облаштована прибудинкова територія: ландшафтний дизайн, відпочинкові, дитячі та спортивні зони.

Компанія Avalon пріоритетно працює в бізнес-сегменті у Львові. Такому житлу зазвичай віддають перевагу люди з насиченим ритмом життя, які водночас цінують зручність та затишок, тому комплекси бізнес-класу мають розташовуватися в розвинених районах із зручним транспортним сполученням. До прикладу, зараз триває будівництво та продаж квартир у житлових комплексах бізнес-класу Avalon Up у центрі Сихова поруч з парком ім. Івана Павла ІІ та Avalon Yard, який розширяє межі Avalon-кварталу в районі просп. Чорновола – вул. Замарстинівської.

Avalon Up – це два найвищі хмарочоси Львова, один із яких вже здали в експлуатацію, а будівництво другого завершують. У кожному будинку є по кілька швидкісних ліфтів від компанії KONE, підземний паркінг, дизайнерське лобі з панорамною зоною відпочинку, стійкою для консьєржа та місцем для візочків. На кожному поверсі є балкон загального користування, а на останньому, 25-му поверсі першої секції встановлений оглядовий бінокль.

На території розташований сучасний дитмайданчик, відпочинкові зони з ландшафтним дизайном, спортивний майданчик, а також комерційні площі для забезпечення будь-яких повсякденних потреб мешканців. Поруч девелопер збудує торгово-розважальний центр, що стане новою локацією для дозвілля жителів усього району.

У свою чергу Avalon Yard – це комплекс для тих, хто цінує центральну частину міста, адже до неї можна дійти пішки за кільканадцять хвилин. Проект відрізнятиметься від інших комплексів Avalon-кварталу не лише візуально: зокрема, у будівництві, плануванні й дизайні застосовані інноваційні рішення, що забезпечить довговічність та максимальну ефективність систем опалення, освітлення і водопостачання.

Тут буде закрита територія, квартири з приватним двориком, вхідні групи із комфортними зонами очікування, подвір’я без автівок, а натомість із дитячим майданчиком та простором для відпочинку, а також система охорони. Квартири матимуть панорамні вікна та французькі балкони. Поруч із комплексом розташовуються супермаркети, фітнес-клуби, салони краси, ресторани, кав’ярні.

Однією з основних особливостей усіх комплексів Avalon бізнес-класу та преміум-класу є власна управлінська компанія – Avalon Facility Service, яка значно підвищить рівень комфорту мешканців. Avalon Facility Service щодня турбується про ідеальну чистоту всіх зон загального користування та функціонування інженерних систем, а також забезпечує консьєрж-сервіс.

Для консультацій щодо придбання квартир телефонуйте у центр продажу: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресою центру на просп. Чорновола, 18 або просп. Червоної Калини, 60.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За 6 років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time, Avalon 37 та Avalon Up.