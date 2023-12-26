Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (ліворуч) тисне руку прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону (праворуч)

Комітет із закордонних справ турецького парламенту дав згоду на заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Associated Press у вівторок, 26 грудня.

Тепер протокол про приєднання Швеції мають схвалити у загальній асамблеї турецького парламенту. Проте, дату засідання ще не визначили.

«Туреччина, член НАТО, відкладала ратифікацію членства Швеції понад рік, звинувачуючи країну в надто поблажливому ставленні до груп, які Анкара вважає загрозами своїй безпеці, включаючи курдських бойовиків і членів мережі, яку Анкара звинувачує у перевороті 2016 року», – повідомляє Associated Press.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом подякував за позитивне рішення турецького Комітету із закордонних справ.

«Ми вітаємо те, що комітет закордонних справ Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Наступним кроком є ​​голосування парламенту за це питання. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість стати членом Альянсу», – написав у соцмережі X Тобіас Біллстрьом.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія висловили бажання приєднатися до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

В липні 2023 року на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу скандинавської країни у зближенні Анкари з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.

Раніше Ердоган заявляв, що схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок та не має точних термінів виконання.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО.

23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО, після чого документ був переданий на розгляд Великих національних зборів (парламенту) Туреччини.