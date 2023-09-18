Компакт-унітаз завдяки своїм невеликим габаритам легко вміститься в найменшу вбиральню

Компакт-унітаз знайомий кожному: це унітаз, де зливний бачок встановлений на спеціальну поличку чаші унітазу. Свою назву він отримав неспроста – це найкомпактніший унітаз, який завдяки своїм невеликим габаритам легко вміститься в найменшу вбиральню. Про особливості та характеристики таких унітазів розповідає «Агромат».

Основні характеристики компакт-унітазу:

найпопулярніша на українському ринку модель;

він буває тільки підлоговим, але за місцем розташування може бути звичайним і кутовим;

вода в бачок тут надходить знизу або збоку;

на унітаз компакт ціна завжди демократична;

таку сантехніку легко ремонтувати – доступ до бачка тут безпроблемний;

провести монтаж унітазу можна самостійно, на відміну від підвісних або моделей з прихованим бачком;

компакт вважається довговічною сантехнікою – при акуратному використанні він прослужить більше 20 років.

Як обрати компакт-унітаз

Перше, на що варто звернути увагу при виборі компактного унітазу з бачком, це його висота. В середньому чаша має висоту близько 40 сантиметрів, а разом з бачком конструкція буде в два рази вища. Щоб висота була оптимальною для всіх, орієнтуйтеся на зріст найменшого члена сім'ї.

Другий нюанс – габарити. Щоб найкомпактніший унітаз легко став на місце, потрібно заздалегідь визначитися з розмірами.

Важливий фактор – матеріал, з якого виконана сантехніка. Порцеляновий унітаз прослужить набагато довше, ніж фаянсовий, завдяки своїй непористій структурі. Такі моделі не вбирають бруд і аромати, за ними легко доглядати. Втім, якщо унітаз з фаянсу має брудовідштовхуючу або антибактеріальну поверхню, то його експлуатація вмить стає простішою і практичнішою.

Щоб вирішити всі проблеми за раз, краще купити унітаз комплект. Такі моделі вже оснащені сидінням (а іноді і декількома, включаючи дитяче).

Важливо й те, як буде влаштований злив чаші. Воронкоподібна чаша – найбільш практичний варіант. Тут передбачений хороший змив нечистот, а вода при цьому буде строго в чаші. Обирайте унітаз з круговою системою зливу. Так вода буде охоплювати всю поверхню сантехніки, ліквідуючи всі забруднення. А ось задній принцип зливу не буде омивати всю чашу (хоч і краще очистить задню стінку) і з часом утворить в ній характерні плями від води, схожі на іржу.