Також компанія Google проведе тренінг для держслужбовців

Компанія Google передасть українським державним службовцям 5 тисяч цифрових ключів безпеки. Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок, 16 січня, нові пристрої мають захистити дані від кібератак.

За словами Михайла Федорова, цифрові ключі замінять традиційні паролі, що значно посилить безпеку облікових записів та допоможе захистити критичні операції. Також компанія Google проведе тренінг для урядовців, під час якого навчить держслужбовців користуватися новими пристроями для захисту даних.

«Крім цього, Google та Україна разом працюватимуть над семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися досвідом і розробляти нові стратегії для захисту даних», – розповів Михайло Федоров.

Михайло Федоров також розповів представникам Google про бачення хмарної стратегії України.

«Глобальна ідея – запровадити принцип Cloud First – перенести основні процеси виробництва IT-серверів на “хмари”. Партнери зацікавлені в співпраці за цим треком», – повідомив Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації також зазначив, що компанія вже неодноразово підтримувала Україну. Зокрема, компанія Google передала 50 тисяч ноутбуків для вчителів, виділила грант у 2 млн доларів на перезапуск платформи Дія.Освіта. Також Google запустив безкоштовні курси для українських бізнесменів.