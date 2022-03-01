Трубопровід вартістю 11 млрд доларів так і не запрацював

Зареєстрована у Швейцарії компанія, що збудувала «Північний потік – 2» з Росії до Німеччини, готується заявити про банкрутство. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі зі ситуацією, що побажали залишитись анонімними, оскільки інформація є конфіденційною.

До неплатоспроможності компанії, що, попри реєстрацію у Швейцарії, належить російському монополісту «Газпром», призвели санкції США, введені минулого тижня, після того, як Росія визнала так звані ЛНР та ДНР на окупованій українській території. Вони почнуть діяти 2 березня. Вторгнення Росії в Україну призвело до ще більших обмежень для економіки та фінансів Росії.

Джерела Reuters кажуть, що компанія працює з фінансовим радником, а процедура банкрутства може розпочатись у швейцарському суді вже цього тижня.

Будівництво «Північного потоку – 2» обійшлося в 11 млрд доларів, половину з яких заплатив «Газпром», а решту – британська нафтогазова компанія Shell, австрійська OMV, французька Engie та німецька Uniper. Після вторгнення Росії в Україну Shell заявила, що виходить з проекту. Трубопровід довжиною 1230 км так і не запрацював, адже Німеччина призупинила його сертифікацію через російську агресію в Україні.

Джерела повідомляють, що компанія «Північний потік – 2» розриває контракти з працівниками. Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін також сказав, що звільнені 140 співробітників компанії у місті Цуг.

Додамо, що санкції проти Nord Stream 2 AG означають заборону з 2 березня 2022 року будь-яких фінансових операцій із компанією та фізичними особами, якими вона володіє або в яких має контрольний пакет акцій.