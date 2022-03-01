Найбільший російський банк «Сбербанк» почав блокувати картки тих росіян, які надсилали пожертви українським фондам. Про це повідомило в Telegram адвокатське об’єднання «Первый отдел», до якого, вочевидь, почали звертатися з цією проблемою.

У поясненнях банку вказується, що блокування здійснюється в межах виконання вимог про протидію фінансуванню тероризму. «Сбербанк» вимагає надати пояснення необхідності проведення переказу.

«Таким чином держава зазвичай намагається боротися з фінансуванням терористичної чи екстремістської діяльності. […] Уважно вивчіть всю інформацію про отримувача платежу – сайт, пости в соцмережах, статут організації. Якщо серед задекларованих цілей збору коштів вказана підтримка Збройних сил України, придбання зброї, спецтехніки – у Росії можуть знайтися ті, хто захоче звинуватити вас у держзраді», – зазначають адвокати.

Вони не радять звертатися до банку з проханням про розблокування картки без консультації з адвокатом та пропонують надати її безкоштовно.

«Наразі описане нами відбувається лише з клієнтами “Сбербанку”. Проте не виключено, що приєднаються й інші російські банки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російська актриса Лія Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів. Також вона закликала всіх інших росіян підтримати її приклад, а президента Росії Владіміра Путіна – вивести війська з України.

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