Культова аніме-адаптація вийшла 1988 року

Компанія Warner Bros. скасувала екранізацію культового аніме «Акіра». Фільм режисував Тайка Вайтіті, відомий за «Кроликом Джоджо» і фільмами про Тора з Marvel. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Warner Bros. купила права на екранізацію «Акіри» ще 2002 року. Першим режисером екранізації став Стівен Норрінгтон, але після провалу його картини «Ліга видатних джентльменів» з ним розірвали співпрацю.

За наступні 20 років компанія вклала по мільйону доларів у 8 режисерів. До фінансування долучилися студія Legendary, Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Девіссон. Загалом фільм змінив близько 10 сценаристів, серед яких, наприклад, був Стів Кловіс, який написав сценарії до всіх частин «Гаррі Поттера».

Сюжет фільму часто відступав від оригіналу. Наприклад, дії картини перенеслися з Токіо до Нью-Йорка, а одну з версій стрічки звинуватили у «вайтвошингу» – заміні персонажів з-поміж етнічних меншин на людей європеоїдної раси.

Тайка Вайтіті долучився до проєкту у 2017 році. Спочатку фільм мав вийти в травні 2021 року, але режисер був зайнятий іншими роботами, зокрема, він працював над «Кроликом Джоджо», епізодом «Мандалорця», сценарієм для «Тор: Кохання і Грім». Прем’єру Акіри«» постійно переносили, однак після років невдач Warner Bros. скасувала фільм узагалі.

Що відомо про «Акіру»

Оригінальна манга «Акіра» за авторством Кацухіро Отоми вийшла 1982 року і стала одним із прабатьків жанру кіберпанк. Культова аніме-адаптація вийшла 1988 року і стала першим аніме, яке змогло вибратися за межі Японії і стати відомим у всьому світі.

Події гри відбуваються в Токіо, зруйнованому ядерним вибухом. Сьотаро Канеда очолює банду «Капсули», що бере участь у вуличних сутичках із іншими угрупованнями. Під час однієї з сутичок його друг Тецуо потрапляє в аварію і стає об'єктом урядового експерименту, пов'язаного з таємничим проєктом Акіра.