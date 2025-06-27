Головну роль у фільмі зіграла Сандра Гюллер

В українських кінотеатрах можна подивитись фільм «Два до одного». Головну роль у фільмі зіграла Сандра Гюллер («Анатомія падіння», «Зона інтересу», «Тоні Ердманн»), номінантка на Премію «Оскар», найкраща акторка 2023 року за версією Європейської кіноакадемії.

Дія стрічки розгортається влітку 1990 року. Берлінський мур уже впав, і Німеччина готується до возз'єднання. Троє друзів виявляють у покинутій шахті мільйони марок НДР і вигадують хитрий шлях до збагачення.

За невигідним курсом «два до одного» вони міняють «мертві» гроші, які скоро знеціняться. Якщо маєш їх мішками, чому б ні? Балансуючи між дружбою та спокусою швидкого збагачення, друзі втягують у свою витівку ціле містечко, яке стає епіцентром найбільшої фінансової авантюри возз'єднаної Німеччини.

Режисерка стрічки – Натія Брункгорст, відома за своєю підлітковою роллю у картині «Я Крістіна» про підлітків та наркотики. У своїй роботі «Два до одного», яку вона називає «поєднанням легкої літньої стрічки, комедії та фільму-пограбування», кінематографістка також виконала епізодичну роль.

Партнерами Сандри Гюллер на знімальному майданчику стали Макс Рімельт («Берлінський синдром»), Рональд Церфельд («Вавилон-Берлін», «Фенікс») і Петер Курт («Поганий сусід», «Вавилон-Берлін»).

Стрічка натхненна реальними подіями «Справи Гальберштадта» за назвою міста, у шахтах якого справді захоронили гроші НДР. У 2001 році серед колекціонерів були виявлені банкноти номіналом 200 та 500 марок, які свого часу були надруковані, але були утилізовані, так і не потрапивши в обіг. Після перевірки шахт стало відомо, що вони були пограбовані.

Світова прем’єра відбулася на Мюнхенському кінофестивалі. Пізніше стрічка також потрапила до офіційної програми Міжнародного кінофестивалю в Чикаґо. А українська прем’єра відбулася на 30-му фестивалі «Нове німецьке кіно».

Screen International називає фільм «безтурботною комедією з душею». в той час, як Kurier зазначає, що в цій комедії є також і глибина. А видання Zeit пише про «Два до одного» так: «Чудова авантюрна комедія… Пограбування, яке могло статися лише в Німеччині». Дистриб’ютором в Україні стала компанія «Артхаус Траффік».